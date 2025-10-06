Stefania Boroli nuova partner di Nuo

Stefania Boroli è la nuova partner della società di partecipazioni Nuo, che dal 2016 ha investito circa 500 milioni di euro in quote di minoranza e maggioranza di 15 aziende del Made in Italy, da Bialetti a Venchi, Montura e Scarpa.

Boroli, dopo la laurea in Ingegneria Gestionale al Politecnico di Milano e un MBA presso la Harvard Business School di Boston, ha iniziato la sua carriera in Goldman Sachs a Londra. Nel 2015 ha iniziato la sua esperienza di investimento in DeA Capital Alternative Funds; è membro del consiglio di amministrazione di DeA Capital Real Estate e dal 2024 è membro del consiglio di amministrazione di GBH, holding di investimento di Gerardo Braggiotti.

"Nuo è in una fase di forte crescita - dichiara Tommaso Paoli, amministratore delegato della società di investimento - puntiamo a raggiungere il miliardo di investimenti e per sostenere questa traiettoria ambiziosa abbiamo bisogno di competenze nuove e solide"