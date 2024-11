Stati generali green economy, per il clima -2,5% agricoltura

Nel 2023 la crisi climatica ha inciso sulla performance dell'agricoltura italiana, che ha registrato una flessione delle produzioni del 2,5 %. Continuano ad aumentare in Italia le superfici coltivate con metodo biologico: nel 2023 sono cresciute del 4,5 % (dell'86,5% negli ultimi 10 anni). Lo rivela la relazione degli Stati generali della green economy, alla fiera Ecomondo a Rimini. La Sicilia è la regione con la maggiore estensione in valore assoluto (413.202 ettari, con un incremento del 6,7% rispetto al 2022), seguita da Puglia e Toscana. In Italia le coltivazioni biologiche corrispondono al 19,8% della superficie agricola utilizzata (Sau) totale. Gli occupati nel biologico sono 94.441, con un incremento dell'1,8% rispetto al 2022. L'Italia si conferma leader in Europa per numero di prodotti Dop, Igp, Stg (326 nel comparto del food e 527 nel wine), pari al 27,1 % del totale europeo.