Starmer convoca riunione straordinaria: timori di stagflazione nel Regno Unito

Il premier laburista britannico Keir Starmer ha oggi riunito il suo consiglio dei ministri per "fare il punto" dopo che ieri la Bank of England aveva dimezzato le stime di crescita del Regno Unito per quest'anno dall'1,5% allo 0,75%. E' quanto riportano alcuni media, secondo cui si è trattato di una riunione non prevista, resasi necessaria a fronte anche dei crescenti timori di una stagflazione, una combinazione tossica di crescita debole e inflazione sopra il target.

Questo scenario è sempre più probabile secondo diversi esperti sentiti dalla stampa britannica. "I rischi di stagflazione sono forti. L'inflazione rimane al di sopra dell'obiettivo del 2% della banca centrale e le pressioni sui prezzi si stanno accumulando, mentre l'economia è stagnante e la fiducia delle imprese ha subito un duro colpo", ha detto Susannah Streeter, responsabile del settore monetario e dei mercati di Hargreaves Landsdown.

In questa situazione non può che finire ancora di più sotto pressione la già contestata cancelliera dello Scacchiere Rachel Reeves che da quando è titolare del Tesoro (dallo scorso luglio) ha inanellato una serie di risultati deludenti ed è stata fortemente criticata per l'aumento 'monstre' delle tasse da 40 miliardi di sterline (quasi 50 miliardi di euro) contenuto nella manovra finanziaria d'autunno.