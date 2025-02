Stallo nel rinnovo contratto metalmeccanici: confermato sciopero a febbraio

Nell'incontro di oggi tra i vertici di Federmeccanica e Assistal e quelli di Fiom, Fim e Uilm non ci sono stati passi avanti sul rinnovo del contratto dei metalmeccanici. I sindacati hanno confermato lo sciopero di otto ore a febbraio, articolato da territori, con il blocco degli straordinari e delle flessibilità.

"In assenza della volontà di Federmeccanica e Assistal di riaprire la trattativa entro febbraio, si legge in una nota unitaria, per il mese di marzo saranno decisi ulteriori scioperi".

Il contratto, scaduto a fine giugno 2024, riguarda circa 1,5 milioni di lavoratori. I sindacati hanno chiesto un aumento medio a regime per il livello C3 (ex quinto livello) di 280 euro lordi per il triennio luglio 2024-giugno 2027. Le imprese offrono un aumento salariale medio allo stesso livello di 173 euro, sulla base dell'indice Ipca, ma allungando la vigenza del contratto di un anno (fino a giugno del 2028). Le imprese sarebbero disponibili solo a dare una somma aggiuntiva sul welfare contrattuale ma non sui minimi salariali.