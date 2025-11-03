Staffetta, prezzi benzina in rialzo, self supera 1,7 euro

Crescono i prezzi dei carburanti e la benzina self service torna per la media sopra quota 1,7 euro al litro. Secondo le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti la benzina self service è venduta in media a 1,702 euro al litro (+4 millesimi, compagnie 1,707, pompe bianche 1,690), mentre il diesel self service è a 1,643 euro al litro (+7, compagnie 1,649, pompe bianche 1,631).

La benzina servito è venduta in media a 1,843 euro al litro (+4, compagnie 1,885, pompe bianche 1,762) mentre il diesel servito è venduto a 1,782 euro al litro (+7, compagnie 1,825, pompe bianche 1,702). Il Gpl servito è venduto in media a 0,690 euro al litro (invariato, compagnie 0,701, pompe bianche 0,678), il metano servito a 1,408 euro al kg (invariato, compagnie 1,420, pompe bianche 1,397) e il Gnl a 1,229 euro al kg (-1, compagnie 1,222 euro/kg, pompe bianche 1,234 euro/kg).

Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,803 euro al litro (servito 2,064), gasolio self service 1,750 euro al litro (servito 2,017), Gpl 0,832 euro al litro, metano 1,493 euro al kg, Gnl 1,297 euro al kg.