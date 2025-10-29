Staffetta, cresce prezzo benzina, Self a 1,695 euro al litro

Tornano a calare le quotazioni di gasolio e benzina, mentre salgono con forza, sulla scia dei rialzi dei listini dei giorni scorsi, le medie nazionali dei prezzi praticati alla pompa di benzina e gasolio. Lo scrive Staffetta spiegando che il prezzo medio della benzina self service sale a 1,695 euro al litro (+3 millesimi, compagnie 1,700, pompe bianche 1,686), mentre il diesel self service sale a 1,628 euro/litro (+7, compagnie 1,633, pompe bianche 1,618).

Il prezzo della benzina servito medio è di 1,835 euro/litro (+3, compagnie 1,877, pompe bianche 1,757), quello del diesel servito è di 1,767 euro al litro (+6, compagnie 1,809, pompe bianche 1,688). Il Gpl servito è venduto a 0,690 euro al litro (invariato, compagnie 0,701, pompe bianche 0,678), il metano servito a 1,409 euro al kg (invariato, compagnie 1,422, pompe bianche 1,399), il Gnl a 1,230 euro al kg (invariato, compagnie 1,225 euro/kg, pompe bianche 1,233 euro/kg).