Venerdì 17 Ottobre 2025
Il coraggio di sentire senza filtri
Agnese Pini
Il coraggio di sentire senza filtri
Logo Quotidiano Nazionale
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Attentato RanucciManovra 2026Btp ValoreMeloni LandiniSinner Six Kings Slam
Acquista il giornale
Ultima oraStaffetta cala, prezzo benzina, self sotto 1,7 euro
17 ott 2025
REDAZIONE ECONOMIA
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Economia
  3. Ultima ora
  4. Staffetta cala, prezzo benzina, self sotto 1,7 euro

Staffetta cala, prezzo benzina, self sotto 1,7 euro

Benzina servito scambiato a 1,840 euro al litro

Benzina servito scambiato a 1,840 euro al litro

Benzina servito scambiato a 1,840 euro al litro

Il prezzo dei carburanti è in lieve calo: secondo le elaborazioni di Staffetta sulle medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy la benzina self service è venduta a 1,698 euro al litro (-1 millesimo, compagnie 1,701, pompe bianche 1,691), e il diesel self service a 1,627 euro al litro (-1, compagnie 1,630, pompe bianche 1,620).

La benzina servito è venduta a 1,840 euro al litro (-1, compagnie 1,880, pompe bianche 1,762) e il diesel servito a 1,768 euro al litro (-1, compagnie 1,808, pompe bianche 1,690).

Il gpl servito passa di mano a 0,691 euro al litro (invariato, compagnie 0,702, pompe bianche 0,679), il metano servito a 1,412 euro al kg (+1, compagnie 1,423, pompe bianche 1,402), il Gnl a 1,234 euro al kg (-1, compagnie 1,228 euro/kg, pompe bianche 1,239 euro al kg).

Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,800 euro al litro (servito 2,061), gasolio self service al 1,740 euro al litro (servito 2,007), Gpl 0,832 euro al litro, metano 1,496 euro/kg, Gnl 1,297 euro al kg.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata