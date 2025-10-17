Staffetta cala, prezzo benzina, self sotto 1,7 euro

Il prezzo dei carburanti è in lieve calo: secondo le elaborazioni di Staffetta sulle medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy la benzina self service è venduta a 1,698 euro al litro (-1 millesimo, compagnie 1,701, pompe bianche 1,691), e il diesel self service a 1,627 euro al litro (-1, compagnie 1,630, pompe bianche 1,620).

La benzina servito è venduta a 1,840 euro al litro (-1, compagnie 1,880, pompe bianche 1,762) e il diesel servito a 1,768 euro al litro (-1, compagnie 1,808, pompe bianche 1,690).

Il gpl servito passa di mano a 0,691 euro al litro (invariato, compagnie 0,702, pompe bianche 0,679), il metano servito a 1,412 euro al kg (+1, compagnie 1,423, pompe bianche 1,402), il Gnl a 1,234 euro al kg (-1, compagnie 1,228 euro/kg, pompe bianche 1,239 euro al kg).

Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,800 euro al litro (servito 2,061), gasolio self service al 1,740 euro al litro (servito 2,007), Gpl 0,832 euro al litro, metano 1,496 euro/kg, Gnl 1,297 euro al kg.