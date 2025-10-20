Staffetta, benzina self a 1,694 euro, ai minimi da 5 mesi

Scendono le quotazioni dei prodotti raffinati, scendono i prezzi dei carburanti alla pompa. Per il gasolio siamo al minimo da quattro mesi mentre per la benzina self service la media è al livello più basso da oltre cinque mesi, dal 13 maggio, vigilia del primo allineamento delle accise tra benzina e gasolio. Lo rileva Staffetta.

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti: benzina self service a 1,694 euro al litro (-4 millesimi, compagnie 1,697, pompe bianche 1,687), diesel self service a 1,622 euro al litro (-5, compagnie 1,625, pompe bianche 1,616). Benzina servito a 1,835 euro al litro (-5, compagnie 1,876, pompe bianche 1,759), diesel servito a 1,763 euro al litro (-5, compagnie 1,803, pompe bianche 1,687). Gpl servito a 0,691 euro al litro (invariato, compagnie 0,702, pompe bianche 0,679), metano servito a 1,410 euro al kg (-2, compagnie 1,422, pompe bianche 1,400), Gnl 1,233 euro al kg (-1, compagnie 1,228 euro/kg, pompe bianche 1,237 euro al kg).

Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,794 euro al litro (servito 2,056), gasolio self service 1,734 euro al litro (servito 2,001), Gpl 0,832 euro al litro, metano 1,505 euro al kg, Gnl 1,297 euro al Kg.