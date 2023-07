Le quotazioni del petrolio sono sostanzialmente stabili in apertura. Il Brent, il greggio del Mare del Nord di riferimento per l'Europa, viaggia senza particolari variazioni sotto gli 80 dollari al barile, a 79,65 (+0,03%), mentre il Wti americano è a 75,63 dollari, in calo dello 0,1% rispetto alla chiusura di ieri sera.