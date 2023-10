Spread sale ancora, tocca 203 punti poi si assesta a 202

Lo spread tra Btp e Bund tedesco continua a salire e, dopo aver raggiunto i 203 punti, oscilla intorno a quota 202. Il rendimento del titolo decennale italiano si è leggermente ampliato al 4,92%, ma anche i rendimenti degli altri bond statali rimangono in tensione. In Germania il Bund rende il 2,9%, mentre i treasuries americani con scadenza a 10 anni hanno un rendimento del 4,74%. Sul mercato persistono i timori che le politiche sui tassi delle banche centrali rimangano restrittive, con ulteriori aumenti in arrivo, e che le numerose emissioni trovino meno domanda a causa dei minori acquisti da parte della Bce e della Fed.