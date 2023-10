Spread in rialzo, euro debole, Milano soffre

La Borsa di Milano ha chiuso la giornata leggermente positiva: l'indice Ftse Mib ha terminato la seduta in aumento dello 0,26% a 28.493 punti, mentre l'Ftse All share è salito dello 0,25% a quota 30.333. I mercati azionari europei, influenzati dai dati dell'inflazione statunitense, che hanno mostrato alcuni indicatori leggermente superiori alle attese, hanno avuto un andamento contrastante: la migliore è stata Amsterdam, con un rialzo dello 0,5%, seguita da Londra (+0,3%), mentre Francoforte, Madrid e Parigi hanno chiuso in calo dello 0,2%, 0,3% e 0,6%, rispettivamente. A Mosca, l'indice Moex in rubli ha segnato una flessione dello 0,6%, ma il listino Rtsi in dollari è salito del 2%, grazie all'apprezzamento della moneta statunitense, che ha tenuto con qualche difficoltà quota 1,05. Tale rialzo è stato sostenuto anche dall'incremento del prezzo del gas, che ha chiuso la giornata con un aumento del 15% a 53 euro al Megawattora, con una crescita cumulata nell'ultima settimana di circa il 40%. Lo spread tra Btp e Bund è di nuovo in aumento: il differenziale tra i titoli italiani e tedeschi a 10 anni ha terminato la seduta sui mercati telematici a 197 punti base, vicino ai massimi della giornata, dopo un avvio a quota 192. A Piazza Affari, tra i titoli principali, il migliore è stato Leonardo, che ha chiuso in rialzo del 2,5%, seguito da Amplifon (+1,8%), Azimut, Erg (+1,6%) e Eni (+1,3%). Deboli Nexi e Mps (-1,1%), con Iveco in calo dell'1,2% e Moncler dell'1,9%. Nel paniere a bassa capitalizzazione, Pierrel, su cui l'azionista di controllo ha lanciato un'Opa a 1,75 euro, è salita dell'8%.