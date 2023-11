Spread Btp-Bund chiude a 175 punti in calo Lo spread tra Btp e Bund chiude in calo a 175 punti. Rendimenti in flessione, quello sul decennale al 4,34% (-9 punti base). Mercato obbligazionario italiano in calo, spread a 175 punti, rendimento decennale al 4,34%.