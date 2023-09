Spread Btp-Bund a 193,5 punti, calo del rendimento.

La seduta conclusiva della settimana ha visto lo spread Btp-Bund chiudere poco mosso a 193,5 punti base, in calo rispetto ai 193 del giorno precedente, quando era sceso nel finale dopo aver toccato la soglia dei 200 punti. Il rendimento del decennale italiano è leggermente diminuito al 4,77% (dal 4,85%), in linea con l'abbassamento della tensione sui titoli di Stato non solo in Italia, ma anche negli Stati Uniti ed in Europa, dovuto ai segnali rassicuranti sull'inflazione nell'eurozona e su quella misurata dall'indice Pce negli USA, che potrebbero spingere BCE e Fed ad un atteggiamento più moderato sui tassi.