Spotify, nel terzo trimestre ricavi saliti 19% a 4 miliardi

Nel terzo trimestre di quest'anno i ricavi totali di Spotify sono cresciuti del 19% rispetto allo scorso anno, raggiungendo i 4 miliardi di euro; il margine lordo è stato da record a quota 31,1% (473 punti base in più anno su anno) e l'utile lordo ha continuato a superare 1 miliardo di euro per il secondo trimestre consecutivo. Il reddito operativo è inoltre migliorato raggiungendo un nuovo picco trimestrale di 454 milioni di euro. Lo si legge in una nota in cui si precisa che gli utenti attivi mensili sono cresciuti dell'11% rispetto allo scorso anno, arrivando a 640 milioni, mentre gli abbonati sono cresciuti del 12% rispetto allo scorso anno, arrivando a 252 milioni. "Non siamo mai stati in una posizione più forte, grazie all'eccezionale lavoro del nostro team" ha commenato Daniel Ek, fondatore e Ceo di Spotify. "Siamo dove ci eravamo prefissati di essere, se non un po' più in là, e su un percorso costante verso il raggiungimento dei nostri obiettivi a lungo termine. Questa incessante ricerca di innovazione e impegno per la crescita ci consente di offrire l'esperienza utente più di maggior qualità nel settore, consolidando al contempo i principali punti di forza che rendono Spotify unico. Sono entusiasta per ciò che ci attende".