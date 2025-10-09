Spinta a rinnovo contratti, ipotesi Irpef al 10% su aumenti

Aliquota Irpef ridotta del 10% sugli aumenti stabiliti dai rinnovi contrattuali a partire dal primo gennaio 2026 e adeguamenti automatici all'indice di inflazione Ipca in caso di mancato rinnovo entro 24 mesi dalla scadenza. Tassazione sostitutiva fissa, anch'essa al 10% per le ore di straordinario, il lavoro festivo e notturno e le indennità connesse al lavoro a turni, entro il limite di 4.000 euro lordi. Innalzamento dei limiti della tassazione agevolata al 10% anche per i premi di risultato (da 3.000 a 4.000 euro) e per i fringe benefit e altri strumenti di welfare aziendale (da 1.000 a 2.000 euro per chi non ha figli a carico e da 2.000 a 4.000 per chi li ha). Sono alcune delle misure, visionate dall'ANSA, messe a punto dal ministero del Lavoro in forma di articolato dettagliato e completo, come proposte in vista della manovra.