S&P, vittoria per l'economia italiana" (90 characters)"

Il portavoce del governo greco, Pavlos Marinakis, ha commentato durante un incontro con la stampa che "questo aggiornamento è una vittoria per l'economia greca, che sta progredendo nonostante un contesto più ampio di crisi globali". Lo scorso venerdì, l'agenzia statunitense Standard and Poor's ha assegnato alla Grecia un rating di investment grade per la prima volta dopo la crisi economica che aveva colpito il Paese. Marinakis ha ricordato che si tratta della quarta agenzia di rating consecutiva e della seconda riconosciuta dalla Banca centrale europea ad assegnare un rating di investment grade alla Grecia "negli ultimi mesi, dopo 13 anni".