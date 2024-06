S&P migliora rating Bcc Banca Iccrea a BBB

L'agenzia di rating S&P global ratings migliora l'outlook da stabile a positivo sui rating di Bcc Banca Iccrea, pari a "BBB-/A-3" (rating a lungo e breve termine sull'emittente). Lo si legge in una nota del gruppo cooperativo secondo cui "l miglioramento dell'outlook deciso dall'agenzia riflette la conclusione della revisione effettuata sul sistema bancario italiano per il quale S&P si attende un trend positivo nei prossimi anni". Secondo l'agenzia la redditività (roe) delle banche italiane continuerà infatti ad essere superiore al costo del capitale anche nei prossimi anni grazie agli strutturali miglioramenti conseguiti dalle banche in termini di efficienza e gestione del credito e nonostante un prevedibile calo dei tassi di interesse". In tale contesto, S&P ritiene che "nei prossimi trimestri il gruppo Bcc Iccrea possa continuare a riportare risultati positivi, grazie anche ai progressi fatti nell'ottimizzazione della propria struttura e nel rafforzamento della gestione dei rischi. Il gruppo ricorda che Bcc Banca Iccrea ha rating "investment grade" con tutte le agenzie che la valutano: S&P Global Ratings, Dbrsw Morningstar e Fitch Ratings.