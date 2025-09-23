S&P, crescita Italia 0,6% nel 2025, 0,8% nel 2026

L'economia italiana crescerebbe dello 0,6% quest'anno, nel 2026 dello 0,8% e l'anno successivo dello 0,9%. Lo si legge nell'ultimo Economic Outlook Eurozone di S&P, che prevede per l'area euro una crescita dell'1,1% per il primo biennio e poi dell'1,4% nel 2027. La Germania, stagnante a un modesto 0,2% nel 2025, accelererebbe grazie al suo massiccio piano d'investimenti in difesa e infrastrutture a 1,1% e 1,6% nei due anni successivi.