S&P conferma per gli Usa il rating 'AA+' con outlook stabile

L'agenzia Standard & Poor's conferma il rating 'AA+' per gli Stati Uniti con outlook stabile. Lo afferma S&P in una nota, sottolineando che in seguito all'alto deficit il debito supererà il 100% del pil nei prossimi tre anni. "La comprovata capacità della Fed di rispondere con efficacia e tempestività alle crisi ella volatilità nazionale e globale è un pilastro del rating degli Stati Uniti", afferma S&P sottolineando che la banca centrale americana ha svolto un ruolo di stabilizzazione dei mercati finanziari durante le prime fasi della pandemia e la crisi finanziaria del 2008. Lo status di valuta principale di riserva globale del dollaro garantisce agli Stati Uniti una notevole flessibilità nei conti esteri, mette in evidenza S&P notando come gli Usa vantano una straordinaria flessibilità e credibilità monetaria.