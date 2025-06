Sovranità digitale: Un'architettura comune per proteggere i dati e rafforzare l'Europa

Macchi non dimentica il tema della sovranità digitale. "Bisogna creare un'architettura comune che permetta di proteggere i dati strategici e rafforzare la competitività europea, senza dipendere da asset esterni" e aggiunge che si tratta di un nodo "essenziale".

Le basi però già ci sono: Il piano AI Continent Action Plan della Commissione Europea e l'iniziativa AI Factories. "Vanno nella giusta direzione ma devono essere accelerati e sostenuti a livello nazionale. Questo approccio consente di attivare collaborazioni tra fornitori europei di infrastrutture (come OVHcloud), player come Mistral, Domyn (FKA iGenius) e Aleph Alpha, startup e grandi attori internazionali, purché attraverso soluzioni sovrane e interoperabili" immagina il ceo di Accenture.

"Non possiamo più aspettare - conclude - Dobbiamo passare dal cosa al come e trasformare l'IA da promessa a realtà. Nessuno può farcela da solo: per costruire davvero un "Airbus europeo dell'IA" serve un'alleanza concreta tra imprese, governi e cittadini. Serve coraggio, visione e la volontà di investire sulle persone, prima ancora che sulla tecnologia. Solo affiancando l'ingegno umano all'intelligenza artificiale potremo davvero aprire una nuova era di produttività e competitività".