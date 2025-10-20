Sottoscrizioni per oltre 2,2 miliardi per il Btp Valore in 2 ore

Superano quota 2,2 miliardi le sottoscrizioni del Btp Valore con scadenza a ottobre 2032 dopo oltre due ore di scambi nella prima giornata di contrattazioni. L'asta, che si protrae fino alle 13 di venerdì prossimo 24 ottobre salvo chiusura anticipata, è destinata solo ai piccoli risparmiatori (retail, ndr).

I tassi minimi garantiti dal titolo a sette anni, giunto alla 6/a emissione sono pari al 2,6% per i primi 3 anni, al 3,1% per il biennio successivo e al 4% per il sesto e settimo anno. I tassi definitivi saranno resi noti al termine del collocamento.