Lunedì 20 Ottobre 2025
Rossi e Indy, miti senza fine
Leo Turrini
Rossi e Indy, miti senza fine
Logo Quotidiano Nazionale
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Assalto ultrasManovraAffitti breviBtp ValoreFurto LouvreGaza
Acquista il giornale
Ultima oraSottoscrizioni per oltre 2,2 miliardi per il Btp Valore in 2 ore
20 ott 2025
REDAZIONE ECONOMIA
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Economia
  3. Ultima ora
  4. Sottoscrizioni per oltre 2,2 miliardi per il Btp Valore in 2 ore

Sottoscrizioni per oltre 2,2 miliardi per il Btp Valore in 2 ore

Asta fino al 34/10, dedicata solo per i piccoli risparmiatori

Asta fino al 34/10, dedicata solo per i piccoli risparmiatori

Asta fino al 34/10, dedicata solo per i piccoli risparmiatori

Superano quota 2,2 miliardi le sottoscrizioni del Btp Valore con scadenza a ottobre 2032 dopo oltre due ore di scambi nella prima giornata di contrattazioni. L'asta, che si protrae fino alle 13 di venerdì prossimo 24 ottobre salvo chiusura anticipata, è destinata solo ai piccoli risparmiatori (retail, ndr).

I tassi minimi garantiti dal titolo a sette anni, giunto alla 6/a emissione sono pari al 2,6% per i primi 3 anni, al 3,1% per il biennio successivo e al 4% per il sesto e settimo anno. I tassi definitivi saranno resi noti al termine del collocamento.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

btpBorsa