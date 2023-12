Sostenibilità, sempre più centrale nell'economia europea

I cittadini europei sono ormai consapevoli dell'importanza che lo sviluppo economico passi attraverso l'attenzione alle tematiche Esg, ormai diventate una priorità. Per questo motivo, gli Istituti Nazionali di Promozione UE (NPBIs) stanno lavorando per creare una rete comune a livello europeo che possa contribuire a potenziare gli investimenti sostenibili in un contesto in continua evoluzione, con una costante necessità di risorse e nuove soluzioni. A confermare questo dato è l'indagine Bva Doxa condotta in Italia, Francia, Germania, Spagna e Polonia, che ha evidenziato come l'Europa abbia preso coscienza delle tematiche Esg, con l'ampia maggioranza dei cittadini europei favorevole ad accettare un orizzonte temporale di medio-lungo periodo nei rendimenti degli investimenti sostenibili. Oggi a Milano, durante l'evento "Eyes on a sustainable future", organizzato da Cassa Depositi e Prestiti in collaborazione con Borsa Italiana, è stato presentato questo studio. Secondo Giovanni Gorno Tempini, presidente di Cassa Depositi e Prestiti, "gli Istituti di Promozione Nazionale stanno collaborando in maniera molto stretta, per avere un maggior coordinamento. Oggi presentiamo un'indagine che ci incoraggia, perché dimostra che i cittadini sono più consapevoli sugli argomenti che riguardano la sostenibilità, anche se c'è ancora molta strada da fare". La ricerca ha inoltre evidenziato che il 51% degli intervistati ritiene che la sostenibilità avrà un impatto positivo sull'occupazione nel prossimo futuro. Il cambiamento climatico e le problematiche ad esso collegate restano le maggiori preoccupazioni e priorità di azione per i cittadini, ma inizia a emergere l'importanza della dimensione "sociale", con particolare riferimento alle infrastrutture. Il 57% dei cittadini intervistati pensa che le sfide della sostenibilità possano essere affrontate solo attraverso un patto tra Governi e cittadini.