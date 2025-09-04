Sostenibilità, italiani consapevoli ma poco attivi

La sostenibilità è ormai entrata stabilmente nel lessico quotidiano degli italiani, ma tra consapevolezza e pratica resta ancora un forte divario. A raccontarlo è lo studio "L'evoluzione della sostenibilità tra cultura, percezione e pratiche", realizzato da PwC Italia in collaborazione con JTI Italia e Arel, presentato oggi a Milano.

Secondo l'indagine, condotta su un campione di oltre mille cittadini, l'82% degli italiani dichiara di conoscere il significato di "sostenibilità", ma solo il 36% sa definirlo correttamente. La maggioranza tende a ricondurlo alla sola dimensione ambientale, trascurando le implicazioni economiche e sociali. Un italiano su due considera la sostenibilità molto importante nella propria vita quotidiana, ma la traduzione in comportamenti concreti resta minoritaria: solo il 44% dichiara di agire in modo sostenibile dal punto di vista ambientale, il 41% sotto il profilo economico e appena il 14% sul piano sociale.

A pesare sono ostacoli pratici e culturali: il 40% lamenta mancanza di tempo, il 41% l'assenza di opzioni accessibili sul territorio, mentre il 39% non si fida della reale sostenibilità dichiarata dai prodotti. Lo studio evidenzia inoltre differenze generazionali: la Gen Z si distingue per la sensibilità verso inclusione e riduzione degli sprechi, i Millennials per l'attenzione all'energia e alle filiere etiche, la Generazione X per comportamenti domestici e razionali, mentre i Baby Boomers praticano una "sostenibilità silenziosa" fondata sul non-spreco.

Se per il 42% degli italiani la responsabilità spetta soprattutto alle istituzioni pubbliche, i dati Istat mostrano come le aziende stiano assumendo un ruolo crescente. "Per JTI Italia, la sostenibilità non è un obiettivo da raggiungere, ma un principio da vivere e condividere", ha dichiarato Didier Ellena, presidente e amministratore delegato di JTI Italia. "Crediamo che le imprese debbano interpretare un ruolo attivo nel cambiamento, contribuendo a costruire una cultura della sostenibilità accessibile, comprensibile e praticabile".