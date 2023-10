Sostenete investimenti aziende italiane, Bonomi al governo" (90 characters)"

"Permettetemi di sottolineare, a tutti ma in particolare al governo, quanto sia importante sostenere gli investimenti e l'attrattività delle società estere, ma quanto sia ancora più importante sostenere quelli delle società italiane". Così ha dichiarato il Presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, durante l'inaugurazione del nuovo laminatoio della Duferco. "Non si tratta di campanilismo, ma di riconoscere - ha aggiunto - la cultura degli imprenditori italiani, la loro attenzione per il territorio e le persone, la loro capacità di intraprendere e perseguire modelli di sviluppo sostenibili, come dimostra questo investimento".