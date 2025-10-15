Sono 4,5 milioni nel 2023 le imprese di industria-servizi

Nel 2023 le imprese industriali e dei servizi sono oltre 4,5 milioni (+0,8% rispetto all'anno precedente). La crescita del numero di aziende è più sostenuta nei settori avanzati dei servizi, mentre nell'industria è limitata ad energia e costruzioni. Lo rileva l'Istat sottolineando che il valore aggiunto cresce, in termini nominali, del 7,3% (+15,6% nelle Costruzioni, +7,2% nei Servizi e +5,6% nell'Industria in senso stretto). Gli addetti crescono del 2,4% e raggiungono quota 18,1 milioni mentre gli investimenti per addetto crescono, in termini nominali, di oltre l'11%, passando da 7,6 a 8,4mila euro. L'occupazione dipendente è cresciuta del 3,3% sul 2022 toccando quota 13,4 milioni.. Le imprese organizzate in gruppi (poco più di 190mila imprese) generano il 65,3% del fatturato totale e il 57,9% del valore aggiunto dell'industria e dei servizi, quest'ultimo cresce dell'8,4% rispetto al 2022. La grande maggioranza delle imprese ha tra zero e 9 dipendenti.. Sono 4.273.161 per 7.465.484 addetti, dei quali 3.029.903 dipendenti. Le aziende con oltre 250 dipendenti sono appena 4.565 con 4.418.650 dei quali 4.414.299 dipendenti.
