Sono 26,6 milioni i lavoratori nel 2023, +4,2% dal pre-Covid

Nel 2023, il numero totale di lavoratori in Italia ha raggiunto i 26,6 milioni, segnando un incremento dell'1,2% rispetto al 2022 e del 4,2% rispetto al 2019, l'anno pre-pandemia. E' quanto indica l'Osservatorio su lavoratori dipendenti e indipendenti dell'Inps. In particolare, il numero totale di lavoratori è salito a 26.618.000, con un incremento di circa 316mila unità rispetto all'anno precedente. Tra i principali risultati del rapporto, si evidenzia che il numero medio di settimane lavorate nel 2023 si attesta a 43,2 settimane, leggermente superiore rispetto al 2019 (42,9 settimane). In crescita anche il reddito medio annuo (+2,9%), che ha superato i 25mila euro. Inoltre nel 2023, 737.496 lavoratori (il 2,8% del totale) sono pensionati che continuano a lavorare. Questi dati "evidenziano la resilienza del mercato del lavoro italiano e la continua crescita del numero di lavoratori, che si traduce in maggiore stabilità economica e opportunità professionali", sottolinea l'Inps evidenziando che. l'Osservatorio "rappresenta uno strumento prezioso per comprendere le dinamiche occupazionali e orientare le politiche attive del lavoro".