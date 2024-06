Sonnedix inaugura una centrale solare ad Aprilia

Sonnedix, società internazionale per la produzione di energia rinnovabile, ha inaugurato oggi "Aprilia 1", un nuovo impianto fotovoltaico situato ad Aprilia, in provincia di Latina. Con una capacità produttiva di 50.000 MWh all'anno, l'impianto è in grado di fornire energia pulita a oltre 16.000 famiglie. Esteso su una superficie di 30 ettari e dotato di oltre 50.000 moduli fotovoltaici, "Aprilia 1" farà risparmiare più di 25 tonnellate di anidride carbonica ogni anno. "Aprilia 1" è stato realizzato con il pieno sostegno delle istituzioni locali, e fornisce opportunità di nuova occupazione, grazie all'indotto e all'integrazione con il settore agricolo. "Oggi Sonnedix ha quasi 500 Megawatt operativi in Italia, e l'obiettivo è quello di raggiungere 1 Gigawatt operativo nei prossimi 18 mesi - ha dichiarato Mario Volpe, Representative Director Italia e Capo dello Sviluppo Sud Europa di Sonnedix -. Oltre alla produzione di energia pulita, il progetto 'Aprilia 1' ha un impatto positivo sulla comunità locale. Nel territorio comunale sono stati realizzati un'area verde completamente pubblica, con spazi dedicati a orti, e un parco giochi per bambini".