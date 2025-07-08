Sondrio, offerta Bper migliorata ma permangono incertezze

Il cda della Banca Popolare di Sondrio "prende atto che l'incremento del corrispettivo costituisce un miglioramento dei termini e delle condizioni finanziarie dell'offerta" ma "ribadisce le osservazioni e gli elementi di incertezza riportati nel comunicato dell'emittente" per quanto riguarda "la combinazione tra le due banche e la "realizzazione degli obiettivi strategici dell'offerta". Lo si legge in una nota della Banca Popolare di Sondrio.

Il cda della Sondrio ha anche espresso l'auspicio che, "in caso di perfezionamento dell'offerta, le dichiarazioni programmatiche di Bper riguardanti la valorizzazione delle persone che lavorano in Banca Popolare di Sondrio, il mantenimento dei livelli occupazionali, la salvaguardia del legame con i territori di riferimento, il sostegno allo sviluppo dell'economia valtellinese trovino piena e concreta attuazione".