Giovedì 9 Ottobre 2025

Voto, insidie più che soluzioni

Pierfrancesco De Robertis
Voto, insidie più che soluzioni
Ultima ora
8 lug 2025
REDAZIONE ECONOMIA
  2. Economia
  Ultima ora
  Sondrio, offerta Bper migliorata ma permangono incertezze

Sondrio, offerta Bper migliorata ma permangono incertezze

Valide le osservazioni fatte sulla combinazione tra le banche

Valide le osservazioni fatte sulla combinazione tra le banche

Valide le osservazioni fatte sulla combinazione tra le banche

Il cda della Banca Popolare di Sondrio "prende atto che l'incremento del corrispettivo costituisce un miglioramento dei termini e delle condizioni finanziarie dell'offerta" ma "ribadisce le osservazioni e gli elementi di incertezza riportati nel comunicato dell'emittente" per quanto riguarda "la combinazione tra le due banche e la "realizzazione degli obiettivi strategici dell'offerta". Lo si legge in una nota della Banca Popolare di Sondrio.

Il cda della Sondrio ha anche espresso l'auspicio che, "in caso di perfezionamento dell'offerta, le dichiarazioni programmatiche di Bper riguardanti la valorizzazione delle persone che lavorano in Banca Popolare di Sondrio, il mantenimento dei livelli occupazionali, la salvaguardia del legame con i territori di riferimento, il sostegno allo sviluppo dell'economia valtellinese trovino piena e concreta attuazione".

© Riproduzione riservata