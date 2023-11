Solids 2024, 2a edizione, sostenibilità al centro

Solids Parma, la fiera che riunisce le aziende produttrici di macchine per la movimentazione, lo stoccaggio, l'analisi e la trasformazione dei materiali in forma granulare, polverulenta e dei solidi sfusi, tornerà a Parma il prossimo 5 e 6 giugno. Una seconda edizione che si concentrerà, in particolare, sulla sostenibilità e sull'economia circolare. Con il termine "solids" si indica "tutto il materiale di cui si può raccogliere un mucchio", che abbraccia dunque numerose categorie merceologiche, dall'alimentare all'agrario, fino alla gomma e plastica, chimico-farmaceutico, cosmetico, vetro, lavorazione metalli e recycling. I visitatori di Solids Parma, prevalentemente italiani, provengono dai poli geografici in cui è più forte la presenza di aziende rilevanti nella trasformazione delle polveri e dei solidi, come Lombardia, Emilia-Romagna, Piemonte, Veneto e Toscana. Anna Lena Sandmann, Head of Cluster Solids Dortmund e Solids Parma, ha affermato: "La qualità dei visitatori della fiera è cruciale per le aziende che espongono e noi lo sappiamo bene". Durante la conferenza stampa di presentazione di oggi a Milano è stata annunciata la prima novità in arrivo a giugno: un'Area Recycling che esporrà e dimostrerà le ultime tecnologie e soluzioni per il riciclaggio dei materiali. Ginevra Colombo-Ercole, Project Manager Solids Parma, ha commentato: "Siamo molto felici di tornare in Italia per la seconda edizione italiana di Solids. Credo che uno dei motivi del successo di Solids sia il suo format trasversale, che riunisce tutti i settori dell'industria di processo, e smart, che consente in due giorni di creare occasioni di business, interazioni, network efficaci".