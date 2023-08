Sogin: nominato il cda, Gian Luca Artizzu ammnistratore delegato

L'assemblea dei soci di Sogin ha provveduto al rinnovo del Consiglio di Amministrazione per il triennio 2023-2025, nominando come amministratore delegato Gian Luca Artizzu e come presidente Carlo Massagli. E' quanto si legge in una nota. I consiglieri saranno Gian Luca Artizzu, Barbara Bortolussi, Fiammetta Modena e Jacopo Vignati. Nominato anche il Collegio sindacale con Angelo Miglietta presidente, Sindaci effettivi Vittorio Pella e Monica Petrella, Sindaci supplenti Marco Canzanella e Luisa Foti. L'assemblea ha provveduto, inoltre, all'approvazione del bilancio di esercizio di Sogin e del bilancio consolidato del gruppo per il 2022.