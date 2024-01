Sogin e Jrc si accordano sullo smantellamento e la gestione dei rifiuti nucleari

È stato firmato un accordo di collaborazione tra il Centro comune di ricerca (Jrc) della Commissione europea di Ispra (Varese), l'amministratore delegato di Sogin, Gian Luca Artizzu, e il direttore del Nuclear decommissioning & waste management del Jrc, Laurent Jerrige. L'obiettivo dell'accordo, della durata di cinque anni e rinnovabile, è lo sviluppo e l'attuazione di una strategia comune nelle attività di smantellamento nucleare e di gestione dei rifiuti radioattivi. Secondo il comunicato, l'accordo prevede tre obiettivi principali: promuovere la cooperazione nello sviluppo di approcci innovativi per risolvere questioni tecniche e scientifiche legate alla disattivazione nucleare e alla gestione dei rifiuti radioattivi, sviluppare sinergie e progetti condivisi per ridurre tempi e costi delle operazioni di smantellamento, e favorire iniziative congiunte di formazione del personale, anche in base all'esperienza acquisita dalla Radwaste Management School di Sogin e dall'iniziativa Elinder della Commissione europea. Gian Luca Artizzu, l'amministratore delegato di Sogin, ha dichiarato che l'accordo permetterà di instaurare un rapporto con il Jrc di Ispra per portare avanti progetti comuni che favoriscano l'innovazione e migliorino le prestazioni nel decommissioning e nella gestione dei rifiuti radioattivi, settori industriali rilevanti per il ritorno al nucleare in un'ottica di sviluppo sostenibile del Paese.