Sogesid, utile netto oltre 780mila euro nel 2024

Sogesid, la società di Stato che si occupa di ingegneria ambientale e sviluppo del territorio, ha chiuso il 2024 con un utile netto di oltre 780mila euro, "evidenziando una chiara inversione di tendenza rispetto al passato e il pieno ritorno della società alla redditività, a conferma dell'efficacia del percorso di riorganizzazione avviato".

Il 2024, si legge in una nota, ha visto il valore della produzione superare i 61 milioni di euro, con un aumento del 16,4%, e un margine di contribuzione delle commesse produttive salito da 6,3 a 9,4 milioni di euro (dal 13,2% al 18,3%).

Nel corso della presentazione del primo Rapporto Sogesid "Attività 2024 e indirizzi strategici 2025", al Senato, sono stati illustrati gli esiti dell'azione di rilancio e le prospettive future della società, impegnata, in particolare, nella salvaguardia delle risorse idriche, nella messa in sicurezza e bonifica delle falde acquifere, nel contrasto al dissesto idrogeologico.

L'amministratore delegato di Sogesid, Errico Stravato, ha rilevato che "la qualità tecnica dei progetti ci pone in prima linea come partner strategico delle amministrazioni pubbliche per le sfide ambientali del Paese, grazie alla rinnovata efficacia operativa e alla solidità finanziaria". Ha poi sottolineato "l'incremento del 51% nelle attività tecnico-ingegneristiche nel 2024 e l'ottimizzazione dei processi che hanno portato a una riduzione del ricorso a consulenze esterne e un aumento della redditività. L'introduzione di nuove piattaforme digitali ha ulteriormente rafforzato la capacità operativa e la trasparenza".