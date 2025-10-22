Sogei, oltre 40mila voucher bonus auto erogati in 5 ore

"In linea oggi la piattaforma per l'erogazione del bonus veicoli elettrici realizzata da Sogei per il Mase che, a circa cinque ore dall'apertura, ha correttamente erogato oltre 40.000 voucher per i beneficiari". E' quanto scrive Sogei in una nota sottolineando che "nonostante un blackout della rete dati di un provider, le strutture tecniche e operative di Sogei, con personale altamente qualificato e tecnologie affidabili, hanno garantito i servizi digitali dello Stato" . "Regolare lo svolgimento del click day per i bonus auto elettriche, con alta partecipazione e piena operatività", si legge ancora.