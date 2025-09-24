Sogei, incentivi per veicoli elettrici al via a metà ottobre

Al via da metà ottobre le domande di incentivi per i veicoli elettrici. I cittadini, fa sapere Sogei, potranno presentare direttamente le richieste sulla nuova "Piattaforma bonus veicoli elettrici", realizzata per conto del ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica. Ieri invece ha preso il via la prima fase operativa che riguarda le registrazioni sul sistema degli esercenti.

La piattaforma, spiega Sogei, garantisce "trasparenza, tracciabilità e semplicità nella gestione degli incentivi" agevolando "la registrazione e l'autenticazione degli esercenti, grazie a un processo di censimento dei punti vendita aderenti e alla pubblicazione online di un elenco consultabile". Inoltre, a supporto degli operatori, "la piattaforma include un'area riservata con manuali operativi e una sezione Faq, strumenti utili per orientarsi nell'utilizzo dell'applicativo e gestire al meglio le richieste".

Il lancio della nuova piattaforma, conclude Sogei in un comunicato, "rappresenta un passo concreto a sostegno degli obiettivi nazionali di decarbonizzazione e della promozione di una mobilità a basse emissioni".