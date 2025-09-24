Sogei, incentivi per veicoli elettrici al via a metà ottobre

Mercoledì 24 Settembre 2025

La lezione agli autocrati

Pier Francesco De Robertis
La lezione agli autocrati
24 set 2025
REDAZIONE ECONOMIA
Da ieri sulla nuova piattaforma le registrazioni degli esercenti

Al via da metà ottobre le domande di incentivi per i veicoli elettrici. I cittadini, fa sapere Sogei, potranno presentare direttamente le richieste sulla nuova "Piattaforma bonus veicoli elettrici", realizzata per conto del ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica. Ieri invece ha preso il via la prima fase operativa che riguarda le registrazioni sul sistema degli esercenti.

La piattaforma, spiega Sogei, garantisce "trasparenza, tracciabilità e semplicità nella gestione degli incentivi" agevolando "la registrazione e l'autenticazione degli esercenti, grazie a un processo di censimento dei punti vendita aderenti e alla pubblicazione online di un elenco consultabile". Inoltre, a supporto degli operatori, "la piattaforma include un'area riservata con manuali operativi e una sezione Faq, strumenti utili per orientarsi nell'utilizzo dell'applicativo e gestire al meglio le richieste".

Il lancio della nuova piattaforma, conclude Sogei in un comunicato, "rappresenta un passo concreto a sostegno degli obiettivi nazionali di decarbonizzazione e della promozione di una mobilità a basse emissioni".

