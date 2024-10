Soccodato (Mbda): "Orgoglio per il nuovo Aster italo-francese"

"In Mbda siamo particolarmente orgogliosi del successo di questo primo lancio dell'Aster B1 Nt, avvenuto a Biscarrosse", commenta Giovanni Soccodato, executive group director sales and business development di Mbda e managing director di Mbda Italia. "In Mbda - evidenzia - siamo particolarmente orgogliosi del successo di questo primo lancio: l'Aster B1 Nt rappresenta la versione di nuova generazione dell'Aster, missile europeo simbolo della cooperazione italo-francese, che sarà in grado di contrastare minacce balistiche sempre più avanzate. Il test riveste particolare importanza, specialmente in questo momento storico in cui la difesa aerea è diventata una capacità prioritaria anche in Europa. Questo successo consentirà in breve tempo di mettere a disposizione delle nostre Forze Armate terrestri e navali prestazioni operative evolute, poiché il missile sarà integrato anche nel nuovo sistema Samp/T Ng, fulcro della difesa aerea europea a base terrestre, in grado di contrastare l'intero spettro delle minacce aeree". La notizia, annunciata ieri dal ministero della Difesa francese, subito dopo è stata anche commentata su X dal ministro della Difesa Guido Crosetto: "Nel contesto attuale, la difesa aerea integrata è un caposaldo della nostra difesa. Oggi un importante risultato: riuscito il primo test di lancio del missile Aster 30 B1 NT che equipaggerà i sistemi di difesa terra-aria italo francesi di nuova generazione Samp-T. Un progetto al 100% europeo, la cui entrata in servizio è previsto per il 2026. Un passo importante verso l'autonomia strategica dell'Europa. Avanti così!".