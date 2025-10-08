Snam tratta in esclusiva l'acquisizione di Higas Oristano

Snam sottoscrive un accordo di esclusiva per la possibile acquisizione di Higas e la conversione del relativo deposito costiero di Gnl di Oristano in un terminale galleggiante di rigassificazione (Fsru). Lo si legge in una nota in cui viene indicato che l'operazione potrà consentire l'immissione del gas naturale rigassificato nella rete di trasporto di prossima realizzazione in Sardegna, che servirà il segmento centro-sud industriale e termoelettrico dell'isola e le utenze delle province di Cagliari, Oristano, Medio Campidano e Sulcis Iglesiente.

L'installazione dell'unità di rigassificazione galleggiante potrà consentire inoltre l'approvvigionamento dei volumi di gas naturale necessari per la metanizzazione dell'isola, con una capacità di stoccaggio circa 10 volte superiore rispetto a quella attuale.