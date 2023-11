Snam, stoccaggi gas al 99% in Italia, record Venier L'Italia registra scorte record di gas, pari al 99% della capacità di stoccaggio. Il reverse flow consente il riempimento degli stoccaggi, nonostante i prelievi in atto. Domanda complessiva di gas in calo del 13,8%. Flussi di gas in calo di 11 miliardi di metri cubi.