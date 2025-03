Snam: Ricavi 2024 in calo a 3,57 miliardi, investimenti record a 2,9 miliardi

Snam ha chiuso il 2024 con ricavi totali in calo a 3,57 miliardi, per effetto della fine del superbonus, mentre quelli ricavi regolati relativi alla distribuzione del gas sono saliti del 16,1% a 3,2 miliardi. In crescita del 10,4% a 1,29 miliardi l'utile netto rettificato, mentre gli investimenti, saliti del 31%, hanno raggiunto la cifra record di 2,9 miliardi. In crescita del 3% a 29,05 centesimi il dividendo. "Risultati molto positivi - secondo l'amministratore delegato Stefano Venier - superiori alla guidance, con investimenti record, supportati dai solidi traguardi industriali raggiunti".