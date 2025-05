Snam, l'utile trimestrale balza a quasi mezzo miliardo

Snam ha chiuso il primo trimestre dell'anno con ricavi in crescita dell'8,3% a 970 milioni. Analogo il rialzo del margine operativo lordo a 761 milioni mentre l'utile netto è balzato del 45,7% a 491 miliardi, poco sotto quota mezzo miliardo. Confermate le stime sull'intero esercizio "considerata la performance economica-finanziaria del primo trimestre 2025", si legge in una nota in cui Snam si dice "fiduciosa di poter raggiungere la guidance".