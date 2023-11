Snam, Italia pronta ad affrontare l'inverno" (50 caratteri)"

"Stefano Venier, Amministratore Delegato di Snam, afferma che l'Italia è in una condizione adeguata per affrontare la stagione invernale. Egli è impegnato per raggiungere una "transizione giusta e credibile". I primi nove mesi dell'anno si sono conclusi con risultati che dimostrano la solidità del gruppo e il ruolo di primo piano svolto nel garantire la sicurezza degli approvvigionamenti in uno scenario globale incerto e in costante evoluzione. Il gruppo ha aumentato gli investimenti tecnici su progetti infrastrutturali fondamentali per contribuire alla resilienza e alla transizione del sistema energetico del Paese".