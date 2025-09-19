Venerdì 19 Settembre 2025

Uno yankee a Windsor

Deborah Bonetti
Uno yankee a Windsor
Logo Quotidiano Nazionale
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Miracolo San GennaroTim Burton Monica BellucciStudentessa spagnola investitaPrevisioni meteoIsraele Gaza
Acquista il giornale
Ultima oraSkf investe 50 milioni per il centro di cuscinetti super precisi
19 set 2025
REDAZIONE ECONOMIA
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Economia
  3. Ultima ora
  4. Skf investe 50 milioni per il centro di cuscinetti super precisi

Skf investe 50 milioni per il centro di cuscinetti super precisi

Nel Torinese ad Airasca. Ci lavorano 343 dipendenti

Nel Torinese ad Airasca. Ci lavorano 343 dipendenti

Nel Torinese ad Airasca. Ci lavorano 343 dipendenti

E' stato inaugurato ad Airasca, ne Torinese, il centro di eccellenza globale Skf dedicato ai cuscinetti ad alta precisione. I dipendenti sono 343, di cui 78 lavoratori interinali. L'investimento, partito quattro anni fa, ha raggiunto i 50 milioni di euro.

Si tratta di una struttura altamente digitalizzata, con processi produttivi completamente automatizzati. Il centro è stato progettato per favorire le sinergie trasversali tra i diversi enti aziendali, accelerare lo sviluppo dei prodotti e migliorare la capacità di risposta alle esigenze dei clienti in settori altamente esigenti come le macchine utensili e le applicazioni industriali di precisione.

La produzione di cuscinetti Super-precision, precedentemente realizzata negli stabilimenti di Pianezza e Villar Perosa, è stata trasferita ad Airasca. Lo stabilimento di Villar Perosa continuerà a operare come centro di eccellenza globale per i cuscinetti e le soluzioni dedicate ai settori ferroviario e aerospaziale.

"Siamo entusiasti di inaugurare il nostro centro di Airasca, un investimento importante per sostenere una crescita profittevole e rafforzare la vicinanza ai clienti. Questo nuovo ambiente produttivo è ideale per realizzare i nostri nuovi cuscinetti Super-precision, che ci renderanno ancora più competitivi e ci permetteranno di offrire soluzioni eccellenti in modo più rapido ed efficiente", spiega Rickard Gustafson, presidente e ceo di Skf. "Oggi è una giornata storica non solo per SKF, ma anche per l'industria manifatturiera italiana. Con l'apertura del centro di Airasca, diamo visibilità alla competenza e all'innovazione che il nostro Paese porta sulla scena mondiale, in particolare per ciò che riguarda i cuscinetti Skf Super-precision, utilizzati in alcune delle applicazioni industriali più esigenti, dove sono richiesti standard estremamente elevati di precisione e velocità" sottolinea Sandro Chervatin, amministratore delegato e presidente di Skf Italia.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata