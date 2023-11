Six Senses, compagnia di turismo di lusso, arriva in Umbria

Arriva in Umbria Six Senses, una compagnia internazionale di gestione alberghiera attiva nel settore del benessere e sensibile alla sostenibilità, che gestirà il complesso di Antognolla, nel Perugino, voluto dall'imprenditore Andrey Yakunin e ora in fase di completamento. Ad annunciarlo è stato il CEO Neil Jacobs in un'intervista all'ANSA. "Per noi è un'opportunità fantastica" ha aggiunto. "Stiamo lavorando con i manager di Antognolla già da cinque anni - ha spiegato Jacobs - e ho visto personalmente i progressi che si stanno facendo. Una vera e propria opportunità fantastica. Per noi, ma anche per l'Umbria". Secondo il CEO, Six Senses "è una compagnia diversa da tutte le altre". "Ci piace andare dove non c'è gente - ha spiegato -, nei luoghi e nei posti che hanno il potenziale per fare qualcosa di diverso. C'è la Toscana che da 30-40 anni ha creato un proprio marchio e adesso è il momento dell'Umbria. C'è un posto e una cultura speciali, c'è la natura e la storia. L'Umbria è pronta a ricevere un turismo internazionale, diverso da quello che c'è normalmente in Italia". Un turismo di lusso. "Siamo a un livello alto ma non mi piace usare la parola esclusivo perché c'è spazio per tutti" ha detto Jacobs. "Non ci vuole solo una clientela di alto livello - ha sottolineato - ma la regione deve anche offrire prodotti che siano per tutti. L'azienda del turismo di lusso internazionale è poi tra le più attente alla sostenibilità".