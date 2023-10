Sindacati, incontro sulla vicenda Wartsila

I Sindacati di categoria hanno chiesto a Regione FVG e alla Prefettura di Trieste di sollecitare un incontro al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, affinché convochi il tavolo per la vertenza Wartsila. Secondo gli accordi, un incontro in tal senso avrebbe dovuto essere convocato entro la fine del mese di settembre, per comunicare eventuali sviluppi dopo la proposta di Ansaldo Energia e Mitsubishi, che insieme hanno presentato una manifestazione di interesse per rilevare l'impianto di Bagnoli Val Rosandra. Tuttavia, fino a questo momento, non risulta che sia stato presentato alcun piano industriale. Secondo voci di corridoio, un incontro sarebbe invece previsto a breve al MIMIT tra Governo e le due aziende. I tempi sono stretti: si avvicina la data - il 31 dicembre prossimo - in cui scadrà il contratto di solidarietà per i 300 lavoratori dell'impianto triestino della multinazionale finlandese. I Sindacati sono dunque impazienti, anche se auspicano che il silenzio intorno alla vicenda sia un segnale che sia in corso un negoziato o almeno un approccio a trattative. Sono coinvolti nella vertenza i 300 lavoratori della Wartsila e altrettanti dell'indotto.