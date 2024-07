Sindacati, il 9 settembre sciopero nazionale per il Tpl

I sindacati annunciano uno sciopero nazionale di 8 ore il prossimo 9 settembre, di tutte le lavoratrici e i lavoratori dipendenti delle imprese a cui si applica il contratto nazionale Autoferrotranvieri Internavigatori". E' quanto si legge in una nota unitaria di Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Autoferro secondo cui la protesta " nel rispetto di quanto disposto della legge sullo sciopero e della disciplina di settore, interesserà bus, tram, metropolitane e ferrovie concesse". "Lo sciopero - sottolineano le organizzazioni sindacali - è stato proclamato, dopo la prima azione di 4 ore dello scorso 18 luglio che ha registrato alte adesioni, per rivendicare il diritto al rinnovo del ccnl e al miglioramento delle condizioni lavorative, sia normative che salariali". "Ci aspettiamo - affermano infine unitariamente Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Autoferro - dalle associazioni datoriali un'apertura rispetto alle posizioni inconciliabili con il rinnovo tenute finora che hanno portato all'interruzione del confronto e alla conseguente proclamazione dello sciopero e da Governo un impegno concreto per finanziare il Fondo nazionale dei trasporti".