Sindacati, convocazione Abi sul contratto il 9 novembre

L'Abi ha convocato le organizzazioni sindacali Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, Uilca e Unisin giovedì 9 novembre per la ripartenza delle trattative sul rinnovo del contratto nazionale. Lo rendono noto i sindacati secondo cui il presidente del Comitato per gli affari sindacali e del lavoro dell'Associazione bancaria italiana, Ilaria Maria Dalla Riva, ha inviato una lettera ai segretari generali di Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, Uilca e Unisin, Lando Maria Sileoni, Riccardo Colombani, Susy Esposito, Fulvio Furlan ed Emilio Contrasto.