Sindacati base annunciano sciopero generale a sostegno Flotilla

I sindacati di base Cub, Adl e Sgb annunciano uno sciopero generale nazionale di tutte le categorie pubbliche e private per l'intera giornata di lunedì 22 settembre "per manifestare il sostegno incondizionato alla missione umanitaria della Global Sumud Flotilla e chiedere la tutela dei volontari impegnati a portare aiuti al popolo palestinese".

"Uno sciopero contro il genocidio in corso in Palestina e la fornitura di armi a Israele, vista anche l'assenza di un intervento concreto da parte del Governo italiano per prenderne le distanze - motivano i sindacati in un comunicato congiunto -. Chiediamo sanzioni a Israele e la rottura delle relazioni diplomatiche e commerciali dell'Italia verso Israele".

"Il Governo italiano tace pilatescamente anche sulla arrogante minaccia del Governo israeliano di considerare terroristi le centinaia di volontari imbarcati per portare aiuti e sostegno al popolo palestinese - denunciano -. Bocche cucite anche sugli attacchi, veri e propri atti di guerra, subiti da due imbarcazioni della Flotilla vicino a Tunisi".

Per i sindacati "il livello di ferocia dell'azione militare israeliana è tale da suscitare l'indignazione per gli orrori che la popolazione di Gaza subisce ma i governi in Europa hanno deciso, come quello italiano, di girarsi dall'altra parte e fingere di non vedere e non sapere cosa sta subendo il popolo palestinese".