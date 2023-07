Sindacati, adesioni fino al 100% allo sciopero aeroporti

"Altissime adesioni fino al 100% allo sciopero nazionale delle lavoratrici e dei lavoratori dell'handling aeroportuale con centinaia di voli cancellati in tutta Italia". A riferirlo sono i sindacati Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti e Ugl Trasporto Aereo sulla protesta indetta "per il rinnovo del contratto nazionale, sezione Assohandlers, scaduto da oltre sei anni". "É intollerabile - proseguono - dinanzi ai ristori concessi dal governo e acquisiti dalle aziende della filiera, la mancata redistribuzione di queste risorse anche ai lavoratori, la cui condizione alla luce dell'incremento dell'inflazione non è più sostenibile".