Aprire le porte all'innovazione
24 ott 2025
  Sindacati a palazzo Chigi su ex Ilva nonostante rinvio

Sindacati a palazzo Chigi su ex Ilva nonostante rinvio

Alla luce del rinvio dal 28 ottobre all'11 novembre dell'incontro sull'ex Ilva con il governo, i segretari generali di Fim Fiom e Uilm - Ferdinando Uliano, Michele De Palma e Rocco Palombella - hanno deciso di recarsi comunque a Palazzo Chigi, martedì prossimo alle ore 18, per avere risposte concrete dai ministri competenti sul futuro dei lavoratori e degli stabilimenti. Questa decisione - spiega una nota - si rende necessaria e non rinviabile, a fronte della situazione di estrema drammaticità in cui versa l'ex Ilva.

Stamane era stato comunicato che sarebbe slittato il tavolo tra governo e parti sociali sull'ex Ilva. L'incontro è stato spostato all'11 novembre rispetto alla data iniziale fissata il 28 ottobre. Il rinvio - si legge nella nuova convocazione - è dovuto alla concomitanza, il prossimo martedì, del consiglio dei ministri.

