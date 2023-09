Sindacati a Palazzo Chigi per discutere caro prezzi

I Sindacati sono stati convocati a Palazzo Chigi per Venerdì 22 Settembre per un incontro presieduto dal Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, al quale parteciperà anche il Garante per la Sorveglianza dei Prezzi. Lo si apprende da fonti sindacali. L'oggetto della riunione è l'intervento per calmierare l'inflazione a tutela dei redditi. Alle 10.30 l'incontro con CGIL, CISL, UIL e UGL; successivamente, con le altre sigle sindacali.