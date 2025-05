Simone Bemporad riceve Laurea Magistrale ad honorem dall'Università di Trieste

L'Università di Trieste ha conferito la Laurea Magistrale ad honorem in Diplomazia e Cooperazione Internazionale a Simone Bemporad, direttore relazioni esterne e comunicazione del Gruppo Generali, promossa dal Dip. di Scienze Politiche e Sociali "per il significativo e innovativo contributo dato allo sviluppo della diplomazia culturale e alla diffusione di modelli imprenditoriali orientati alla trasparenza, alla sostenibilità e allo sviluppo sociale".

Il Direttore di Dipartimento, professor Diego Abenante, ha detto Bemporad rappresenta una "figura di rilievo nel panorama nazionale e internazionale della comunicazione strategica, delle relazioni istituzionali e della diplomazia d'impresa". Dopo una prima esperienza come giornalista, Bemporad ha operato nei Ministeri del Tesoro e dell'Industria prima di assumere ruoli di responsabilità nelle relazioni esterne di importanti realtà pubbliche e private italiane, tra cui IRI, Enel, Leonardo e Generali. Ha sviluppato una rilevante produzione editoriale e una collaborazione costante con enti e organizzazioni internazionali.

Il percorso professionale di Bemporad è stato contraddistinto da progetti di grande impatto sociale, come la fondazione "The Human Safety Net", ora attiva in 26 Paesi per sostenere famiglie vulnerabili e rifugiati, o la collaborazione con United Nations Development Programme per proteggere comunità fragili dagli effetti della crisi climatica.

Nella lectio magistralis, Corporate Diplomacy, Bemporad si è soffermato sull'impatto delle aziende sulle relazioni politiche e sul bene comune. "Considerare separate le traiettorie dell'interesse dell'impresa privata da quelle dell'interesse pubblico è una visione già superata dalla realtà", ha detto. Le imprese, ha spiegato, "possono diventare protagoniste della diplomazia internazionale, agendo come ponti tra culture, economie e istituzioni".

Poi si è rivolto alle nuove generazioni, agli studenti citando l'economista Arthur Brooks: "Guadagnarsi il proprio successo" ed "essere utili agli altri".